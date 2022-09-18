Невидимый убийца (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Южнокорейский триллер о загадочном вирусе, основанный на реальных событиях. Доктор Чон Тэ Хун убит горем – он потерял сына, а затем жену. Оба скоропостижно скончались из-за внезапной остановки дыхания. Чон Тэ Хун решает выяснить, что послужило причиной удушья, и узнает, что подобные случаи приобретают масштаб эпидемии. и узнаете!
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ЧЁРежиссёр
Чо
Ён-сон
- КСАктёр
Ким
Сан-гён
- ЛСАктриса
Ли
Сон-бин
- ЮГАктёр
Юн
Гён-хо
- СЁАктриса
Со
Ён-хи
- ЛДАктёр
Ли
Джи-хун
- ЧГАктёр
Чан
Гван
- ЧХАктёр
Чан
Хёк-чин
- СЁАктёр
Сон
Ён-гю
- СБАктриса
Сон
Бён-сук
- КХАктриса
Ким
Ха-он
- ЧЁСценарист
Чо
Ён-сон
- СДСценарист
Со
Джэ-вон
- ЮДПродюсер
Ю
Джэ-хван
- ЛДПродюсер
Ли
Джон-дон
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков