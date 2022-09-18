Невидимый убийца (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Южнокорейский триллер о загадочном вирусе, основанный на реальных событиях. Доктор Чон Тэ Хун убит горем – он потерял сына, а затем жену. Оба скоропостижно скончались из-за внезапной остановки дыхания. Чон Тэ Хун решает выяснить, что послужило причиной удушья, и узнает, что подобные случаи приобретают масштаб эпидемии. и узнаете!

