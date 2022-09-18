Невидимый убийца (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Невидимый убийца
Невидимый убийца
8.82022, Gonggisalin
Детектив, Драма103 мин18+

О фильме

Южнокорейский триллер о загадочном вирусе, основанный на реальных событиях. Доктор Чон Тэ Хун убит горем – он потерял сына, а затем жену. Оба скоропостижно скончались из-за внезапной остановки дыхания. Чон Тэ Хун решает выяснить, что послужило причиной удушья, и узнает, что подобные случаи приобретают масштаб эпидемии. и узнаете!

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

