Лунный свет
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Лунный свет
9.22021, Moonshine (Kkotpimyeon dal saenggakhago) 1 сезон
Мелодрамы, Комедии16+

Лунный свет (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Костюмная дорама о благородной самогонщице и влюбленном в нее инспекторе, который отвечает за соблюдение сухого закона. Корея периода Чосон, Ханьян. В стране установлен суровый сухой закон, но тяга к спиртному сильнее запретов. Получать заветный алкоголь простым людям и даже наследному принцу помогает самогонщица Кан Ро Со – девушка из обнищавшей благородной семьи, занявшаяся подпольным бизнесом не от хорошей жизни. По иронии судьбы, именно в нее влюбляется инспектор Нам Ен, выписанный в Ханьян следить за соблюдением сухого закона.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.2 IMDb