Лунный свет. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Лунный свет
1-й сезон
4-я серия
9.22021, Moonshine (Kkotpimyeon dal saenggakhago)
Мелодрама, Комедия16+

Лунный свет (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Костюмная дорама о благородной самогонщице и влюбленном в нее инспекторе, который отвечает за соблюдение сухого закона. Корея периода Чосон, Ханьян. В стране установлен суровый сухой закон, но тяга к спиртному сильнее запретов. Получать заветный алкоголь простым людям и даже наследному принцу помогает самогонщица Кан Ро Со – девушка из обнищавшей благородной семьи, занявшаяся подпольным бизнесом не от хорошей жизни. По иронии судьбы, именно в нее влюбляется инспектор Нам Ен, выписанный в Ханьян следить за соблюдением сухого закона.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb