Лунный свет (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Костюмная дорама о благородной самогонщице и влюбленном в нее инспекторе, который отвечает за соблюдение сухого закона. Корея периода Чосон, Ханьян. В стране установлен суровый сухой закон, но тяга к спиртному сильнее запретов. Получать заветный алкоголь простым людям и даже наследному принцу помогает самогонщица Кан Ро Со – девушка из обнищавшей благородной семьи, занявшаяся подпольным бизнесом не от хорошей жизни. По иронии судьбы, именно в нее влюбляется инспектор Нам Ен, выписанный в Ханьян следить за соблюдением сухого закона.

