WinkСериалыЛунный свет1-й сезон1-я серия
9.22021, Moonshine (Kkotpimyeon dal saenggakhago)
Мелодрама, Комедия16+
Лунный свет (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+71 мин
Лунный свет
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+70 мин
Лунный свет
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+70 мин
Лунный свет
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+70 мин
Лунный свет
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+65 мин
Лунный свет
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+65 мин
Лунный свет
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+65 мин
Лунный свет
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+65 мин
Лунный свет
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+65 мин
Лунный свет
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+66 мин
Лунный свет
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+65 мин
Лунный свет
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+66 мин
Лунный свет
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+65 мин
Лунный свет
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+66 мин
Лунный свет
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+67 мин
Лунный свет
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+69 мин
Лунный свет
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Костюмная дорама о благородной самогонщице и влюбленном в нее инспекторе, который отвечает за соблюдение сухого закона. Корея периода Чосон, Ханьян. В стране установлен суровый сухой закон, но тяга к спиртному сильнее запретов. Получать заветный алкоголь простым людям и даже наследному принцу помогает самогонщица Кан Ро Со – девушка из обнищавшей благородной семьи, занявшаяся подпольным бизнесом не от хорошей жизни. По иронии судьбы, именно в нее влюбляется инспектор Нам Ен, выписанный в Ханьян следить за соблюдением сухого закона.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время70 мин / 01:10
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb