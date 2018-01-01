WinkЧан Вон-сок
Чан Вон-сок
Jang Won-seok
- Карьера
- Продюсер
- Дата рождения
- 19 марта 1976 г. (49 лет)
Фильмография
Продюсер
- 9.1
Криминальный город: Возмездие2024, 104 минБесплатно
- 8.3
Сделка с дьяволом2023, 111 минБесплатно
- 9.4
Игра в Пусане2023, 117 минБесплатно
- 9.2
Криминальный город 22022, 106 минБесплатно
- 5.8
Ящик Пандоры2022, 68 минБесплатно
- 8.2
Ускользающий человек2020, 104 минБесплатно
- 8.0
Большой куш2020, 104 минБесплатно
- 8.2
Незваный гость2020, 98 мин
- 9.2
Криминальный город2017, 116 мин
- 9.0
Будни торговца кровью2015, 118 минБесплатно
- 8.7
Трудный день2014, 106 минБесплатно