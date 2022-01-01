Криминальный город 2 (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

2008 год. Харизматичный начальник сеульской опергруппы Ма Сок-то вместе с капитаном отправляется во Вьетнам, чтобы отконвоировать на родину внезапно сдавшегося властям корейского преступника. В чистосердечное раскаяние матёрого криминального элемента верится с трудом, а когда ещё и обнаруживается труп его напарника, выясняется, что некоторое время назад они проворачивали дела с отморозком Кан Хэ-саном, грабя корейских туристов и бизнесменов. А когда тот убил сына влиятельного человека, вся их шайка оказалась под прицелом наёмных убийц. Поймать Кан Хэ-сана и остановить бандитские разборки будет непросто, ведь для бандита нет ничего святого, и решать проблемы он привык с помощью огромного мачете.



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