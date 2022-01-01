Криминальный город 2 (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
2008 год. Харизматичный начальник сеульской опергруппы Ма Сок-то вместе с капитаном отправляется во Вьетнам, чтобы отконвоировать на родину внезапно сдавшегося властям корейского преступника. В чистосердечное раскаяние матёрого криминального элемента верится с трудом, а когда ещё и обнаруживается труп его напарника, выясняется, что некоторое время назад они проворачивали дела с отморозком Кан Хэ-саном, грабя корейских туристов и бизнесменов. А когда тот убил сына влиятельного человека, вся их шайка оказалась под прицелом наёмных убийц. Поймать Кан Хэ-сана и остановить бандитские разборки будет непросто, ведь для бандита нет ничего святого, и решать проблемы он привык с помощью огромного мачете.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Криминал
Рейтинг
- КЮРежиссёр
Кан
Юн-сон
- ЛСРежиссёр
Ли
Сан-ён
- Актёр
Ма
Дон-сок
- ССАктёр
Сон
Сок-ку
- ЧГАктёр
Чхве
Гви-хва
- ПЧАктёр
Пак
Чи-хван
- ХДАктёр
Хо
Дон-вон
- СХАктёр
Сон
Ха-джун
- ЧДАктёр
Чон
Джэ-гван
- НМАктёр
Нам
Мун-чхоль
- ПЧАктриса
Пак
Чи-ён
- ЫМАктёр
Ым
Мун-сок
- ЛССценарист
Ли
Сан-ён
- Сценарист
Ма
Дон-сок
- Продюсер
Ма
Дон-сок
- КХПродюсер
Ким
Хон-бэк
- ЧВПродюсер
Чан
Вон-сок
- ЮЁПродюсер
Ю
Ён-чхэ
- КЮПродюсер
Кан
Юн-сон
- ПГХудожник
Пан
Гиль-сон
- НДХудожница
Нам
Джи-су
- КСМонтажёр
Ким
Сон-мин
- ЧСОператор
Чу
Сон-ним
- КТКомпозитор
Ким
Тхэ-сон
- ЧСКомпозитор
Чон
Сан-у