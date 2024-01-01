Криминальный город: Возмездие (фильм, 2024) смотреть онлайн

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Криминальный боевик о противостоянии полицейского и бандитов. Четвертый фильм корейской франшизы «Криминальный город: Возмездие» снова окунет вас в глубины преступного бизнеса. В Южной Корее фил�ьм уже прозвали главным блокбастером 2024 года! Смотреть «Криминальный город: Возмездие» онлайн в хорошем качестве можно будет на Wink!



2018 год. Детектив Ма Сок-то, много лет стоящий на страже порядка в Южной Корее, ведет расследование убийства на Филиппинах. Жертвой оказался его соотечественник, который работал на организаторов незаконного онлайн-казино. Чтобы найти убийцу, Ма Сок-то придется использовать современные цифровые технологии, в которых он не разбирается. Поэтому ему на подмогу отправляют двух новичков из отдела расследований киберпреступлений.



Чем закончится противостояние самого крутого полицейского в Пусане и целой банды и сможет ли герой найти убийцу? Захватывающий боевик со звездой марвеловских «Вечных» Ма Дон-соком «Криминальный город: Возмездие» смотреть онлайн в высоком качестве можно будет на видеосервисе Wink.



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