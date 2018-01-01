Wink
Криминальный город: Возмездие
Актёры и съёмочная группа фильма «Криминальный город: Возмездие»

Режиссёры

Хо Мён-хэн

Heo Myeong-haeng
Режиссёр

Актёры

Ма Дон-сок

Ma Dong-seok
Актёр
Ким Му-ёль

Kim Moo-yeol
Актёр
Пак Чи-хван

Park Ji-hwan
Актёр
Ли Дон-хви

Lee Dong-hwi
Актёр
Ли Бом-су

Lee Beom-soo
Актёр
Ким Мин-джэ

Kim Min-jae
Актёр
Ли Джи-хун

Lee Ji-hoon
Актёр
Ким До-гон

Kim Do-geon
Актёр
Ким Джи-хун

Kim Ji-hoon
Актриса
Хён Бон-щик

Hyeon Bong-shik
Актёр
Ли Джу-бин

Lee Joo-bin
Актриса
Ким Щин-би

Kim Shin-bi
Актёр
Ким Ён-ун

Kim Yeong-woong
Актёр
Квак Ча-хён

Kwak Ja-hyeong
Актёр
Рю Джи-хун

Ryoo Ji-hoon
Актёр
Пэк Сын-хван

Baek Seung-hwan
Актёр
Пэ Джэ-вон

Bae Jae-won
Актёр
Ан Сон-бон

An Seong-bong
Актёр
Чон Ин-ги

Jeong In-gi
Актёр
Квон Ир-ён

Kwon Il-yong
Актёр
Пак По-гён

Park Bo-gyeong
Актриса
Ким Су-джин

Kim Soo-jin
Актриса
Пэ Хэ-сон

Bae Hae-seon
Актриса

Сценаристы

О Сан-хо

Oh Sang-ho
Сценарист
Ма Дон-сок

Ma Dong-seok
Сценарист

Продюсеры

Ма Дон-сок

Ma Dong-seok
Продюсер
Ким Хон-бэк

Kim Hong-baek
Продюсер
Чан Вон-сок

Jang Won-seok
Продюсер
Ю Ён-чхэ

Yoo Yeong-chae
Продюсер

Актёры дубляжа

Геннадий Новиков

Актёр дубляжа
Константин Карасик

Актёр дубляжа
Александр Лучинин

Актёр дубляжа
Олег Вирозуб

Актёр дубляжа
Глеб Гаврилов

Актёр дубляжа
Ева Финкельштейн

Актриса дубляжа
Фёдор Шувалов

Актёр дубляжа
Александр Матвеев

Актёр дубляжа
Андрей Бархударов

Актёр дубляжа
Арсений Ветров

Актёр дубляжа

Художники

Пан Гиль-сон

Bang Gil-seong
Художник
Нам Джи-су

Nam Ji-soo
Художница

Монтажёры

Ким Сон-мин

Kim Seon-min
Монтажёр

Композиторы

Юн Иль-сан

Yoon Il-sang
Композитор

Режиссёры дубляжа

Людмила Шувалова

Режиссёр дубляжа