Ускользающий человек (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Мужчина приходит в сознание после автомобильной аварии и буквально не узнает сам себя. Герой уверен, что его новое тело ему не принадлежит, но при этом не может вспомнить, как выглядел раньше, как его зовут и кто он такой. Самое же интересное начинается, когда через 12 часов внешность мужчины вновь меняется. И так до бесконечности: каждые 12 часов у героя новое тело. Он пытается выяснить, как между собой связаны люди, чей облик он принимает, и что вообще происходит.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Боевики, Детективы
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЮДРежиссёр
Юн
Джэ-гын
- ЮГАктёр
Юн
Ге-сан
- ПЁАктёр
Пак
Ён-у
- ЛДАктриса
Лим
Джи-ён
- ПЧАктё�р
Пак
Чи-хван
- ЮСАктёр
Ю
Сын-мок
- ЛСАктёр
Ли
Сон-ук
- ХГАктёр
Хон
Ги-джун
- СХАктёр
Со
Хён-у
- ЛУАктёр
Ли
Ун-сан
- КМАктриса
Ким
Мин-гён
- ЮДСценарист
Юн
Джэ-гын
- ЧВПродюсер
Чан
Вон-сок
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- КСМонтажёр
Ким
Сон-мин
- НККомпозитор
Нэнэ
Кан