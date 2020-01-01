Ускользающий человек (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мужчина приходит в сознание после автомобильной аварии и буквально не узнает сам себя. Герой уверен, что его новое тело ему не принадлежит, но при этом не может вспомнить, как выглядел раньше, как его зовут и кто он такой. Самое же интересное начинается, когда через 12 часов внешность мужчины вновь меняется. И так до бесконечности: каждые 12 часов у героя новое тело. Он пытается выяснить, как между собой связаны люди, чей облик он принимает, и что вообще происходит.



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