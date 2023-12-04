Игра в Пусане (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Игра в Пусане
Игра в Пусане
9.42023, Ribaundeu
Драма117 мин12+

О фильме

Корейская спортивная драма по реальным событиям с участником группы 2AM Чон Джин-Уном — о школьной команде баскетболистов-аутсайдеров, у которой появляется новый неопытный тренер.

Начало 2010-х годов. Баскетбольная команда пусанской школы Чунган знавала лучшие времена. Когда-то ее игроки были на хорошем счету, но сейчас она на грани развала и практически никто не хочет к ней присоединяться. Школе, однако, удается нанять тренера для спортсменов. Кан Ёнхён молод и амбициозен, но у него не хватает опыта, к тому же в команде осталось только четыре игрока, двое из которых бросают коллектив сразу же после назначения тренера. Теперь Ёнхёну предстоит практически с нуля собрать новый коллектив и привести его к победе.

Справится ли он с этим, узнаете из драмы «Игра в Пусане» — фильм 2023 года.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

