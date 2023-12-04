Игра в Пусане (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Корейская спортивная драма по реальным событиям с участником группы 2AM Чон Джин-Уном — о школьной команде баскетболистов-аутсайдеров, у которой появляется новый неопытный тренер.
Начало 2010-х годов. Баскетбольная команда пусанской школы Чунган знавала лучшие времена. Когда-то ее игроки были на хорошем счету, но сейчас она на грани развала и практически никто не хочет к ней присоединяться. Школе, однако, удается нанять тренера для спортсменов. Кан Ёнхён молод и амбициозен, но у него не хватает опыта, к тому же в команде осталось только четыре игрока, двое из которых бросают коллектив сразу же после назначения тренера. Теперь Ёнхёну предстоит практически с нуля собрать новый коллектив и привести его к победе.
Справится ли он с этим, узнаете из драмы «Игра в Пусане»
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Время117 мин / 01:57
- ЧХРежиссёр
Чан
Хан-джун
- АДАктёр
Ан
Джэ-хон
- ЛЩАктёр
Ли
Щин-ён
- ЧДАктёр
Чон
Джин-ун
- КТАктёр
Ким
Тхэк
- ЧГАктёр
Чон
Гон-джу
- АДАктёр
Ан
Джи-хо
- ЛДАктёр
Ли
Джун-хёк
- КЩАктёр
Кан
Щин-чхоль
- ЧХАктёр
Чан
Хён-сон
- КЭАктриса
Кан
Э-щим
- КССценарист
Квон
Сон-хви
- КЫСценарист
Ким
Ын-хи
- ЧВПродюсер
Чан
Вон-сок
- ХДПродюсер
Ха
Джон-у
- ИГАктёр дубляжа
Ислам
Ганджаев
- ПКАктёр дубляжа
Пётр
Коврижных
- АААктёр дубляжа
Александр
Арзин
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- ВТАктёр дубляжа
Влад
Токарев