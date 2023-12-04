Игра в Пусане (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Корейская спортивная драма по реальным событиям с участником группы 2AM Чон Джин-Уном — о школьной команде баскетболистов-аутсайдеров, у которой появляется новый неопытный тренер.



Начало 2010-х годов. Баскетбольная команда пусанской школы Чунган знавала лучшие времена. Когда-то ее игроки были на хорошем счету, но сейчас она на грани развала и практически никто не хочет к ней присоединяться. Школе, однако, удается нанять тренера для спортсменов. Кан Ёнхён молод и амбициозен, но у него не хватает опыта, к тому же в команде осталось только четыре игрока, двое из которых бросают коллектив сразу же после назначения тренера. Теперь Ёнхёну предстоит практически с нуля собрать новый коллектив и привести его к победе.



