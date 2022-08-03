Трудный день (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
По дороге на похороны матери детектив отдела специальных преступлений Ко Гон-су сбивает человека. Произошедшая авария может мгновенно поставить крест на его карьере, разрушив всю жизнь. Чтобы скрыть преступление, он принимает не самое блестящее решение, которое запустит цепочку не самых приятных для полицейского событий.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb