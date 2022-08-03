Трудный день
Wink
Фильмы
Трудный день
8.72014, Kkeutkkaji ganda
Триллер, Криминал106 мин18+

Трудный день (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

По дороге на похороны матери детектив отдела специальных преступлений Ко Гон-су сбивает человека. Произошедшая авария может мгновенно поставить крест на его карьере, разрушив всю жизнь. Чтобы скрыть преступление, он принимает не самое блестящее решение, которое запустит цепочку не самых приятных для полицейского событий.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb