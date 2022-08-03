Трудный день (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

По дороге на похороны матери детектив отдела специальных преступлений Ко Гон-су сбивает человека. Произошедшая авария может мгновенно поставить крест на его карьере, разрушив всю жизнь. Чтобы скрыть преступление, он принимает не самое блестящее решение, которое запустит цепочку не самых приятных для полицейского событий.

