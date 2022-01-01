Ящик Пандоры (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Члены корейской диаспоры в Нью-Джерси вспоминают полное трагедий семейное прошлое, которое может навсегда уничтожить их жизни. Драматический триллер по реальным событиям, рассказанный в обратном хронологическом �порядке.



Однажды ночью Чхихун, уже много лет живущий в США, приезжает в госте к родной сестре Юнчжу. На пороге его встречает ее муж Мунсок и приглашает за стол. Вечер проходит за алкоголем, домашними закусками и разговорами о прошлом. Поначалу они вспоминают счастливые времена, когда бизнес матери Юнчжу и Чхихуна по химчистке был успешен и казалось, что самое хорошее еще впереди. Однако вскоре беседа становится куда мрачнее. Чхихун знает, что Мунсок избивает его сестру, и намерен остановить это. Мунсок, в свою очередь, пытается объяснить, что его жена вовсе не такая порядочная, какой пытается казаться. Разговор перерастает в конфликт, во время которого раскрываются все новые страшные семейные тайны.



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