Криминальный город (фильм, 2017) смотреть онлайн

Полицейский хочет очистить Сеул от стаи наглых головорезов. Звезда «Поезда в Пусан» и «Гангстера, копа и дьявола» Ма Дон-сок в южнокорейском экшене по мотивам реальных событий.



Полицейский Ма Сок-до вырос в одном из китайских кварталов Сеула, где процветало беззаконие. Благодаря связям и нетривиальным методам Ма Сок-до удается снизить уровень преступности и установить хрупкий мир между криминальными бандами района. Однако ситуация меняется, когда здесь появляются трое китайских иммигрантов под предводительством дерзкого Цзян Чэня. Будучи озверевшими коллекторами, они убивают лидера одной из местных банд и захватывают власть, отказываясь признавать местные договоренности. Ма Сок-до намеревается остановить беспредел: полицейский не позволит приезжим головорезам разрушить мир, к которому он привык.



