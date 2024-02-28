Сделка с дьяволом (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Кандидат в депутаты вступает в сговор с гангстером, чтобы одержать победу на выборах. Криминальный триллер из Южной Кореи.



1992 год. Чон Хэун метит на место депутата в Пусане, надеясь на поддержку Демократической партии. Однако влиятельный бизнесмен убеждает ее членов, что для них будет выгоднее выдвинуть другого кандидата, который готов посодействовать продаже ценных земель. Пережив унижение, Чон Хэун решает стать самовыдвиженцем, крадет важные документы с планами строительства и обращается за помощью к Киму Пхильдо, местному криминальному боссу. Тем временем соперники Хэуна идут на самые крайние меры, чтобы победить, и в случае провала его долг может оказаться непосильным.



