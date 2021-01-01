Обрушение (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Корейский фильм-катастрофа с элементами комедии о жильцах многоквартирного дома, который провалился на 500 метров под землю.
Семья Паков переезжает в новую квартиру — их первую собственную недвижимость, которую они купили, взяв огромный ипотечный кредит. Проблемы начинаются с первого же дня: грузчики не могут начать перетаскивать вещи из-за соседа Мансу, который припарковал машину прямо перед входом и не отвечает на звонки. Отец семейства Тонвон пытается разобраться в ситуации, но только наживает себе врага. Кроме того, Тонвон начинает подозревать, что с домом творится что-то не то. Полы здания как будто неровные, а снаружи на асфальте появляются трещины. Другие собственники боятся проверок, чтобы цена на имущество не рухнула. И вот однажды весь многоквартирный комплекс погружается в огромную дыру вместе со всеми, кто находился внутри.
Сумеют ли они выбраться, вы узнаете, если будете смотреть «Обрушение» — фильм 2023 года онлайн доступен на Wink.
Обрушение смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Боевик
КачествоFull HD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
- КДРежиссёр
Ким
Джи-хун
- КСАктёр
Ким
Сон-гюн
- ЧСАктёр
Чха
Сын-вон
- ЛГАктёр
Ли
Гван-су
- КХАктриса
Ким
Хе-джун
- НДАктёр
Нам
Да-рым
- КХАктёр
Ким
Хон-пха
- КЧАктёр
Ко
Чхан-сок
- КСАктриса
Квон
Со-хён
- КГАктёр
Ким
Гон-у
- Актриса
Хан
Хе-рин
- ЧЧСценарист
Чон
Чхоль-хон
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- ЩММонтажёр
Щин
Мин-гён
- КТКомпозитор
Ким
Тхэ-сон