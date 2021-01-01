Обрушение (фильм, 2021) смотреть онлайн

Корейский фильм-катастрофа с элементами комедии о жильцах многоквартирного дома, который провалился на 500 метров под землю.



Семья Паков переезжает в новую квартиру — их первую собственную недвижимость, которую они купили, взяв огромный ипотечный кредит. Проблемы начинаются с первого же дня: грузчики не могут начать перетаскивать вещи из-за соседа Мансу, который припарковал машину прямо перед входом и не отвечает на звонки. Отец семейства Тонвон пытается разобраться в ситуации, но только наживает себе врага. Кроме того, Тонвон начинает подозревать, что с домом творится что-то не то. Полы здания как будто неровные, а снаружи на асфальте появляются трещины. Другие собственники боятся проверок, чтобы цена на имущество не рухнула. И вот однажды весь многоквартирный комплекс погружается в огромную дыру вместе со всеми, кто находился внутри.



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