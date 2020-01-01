Игра в камешки (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Трогательная корейская драма о том, как девочка, которой пришлось рано повзрослеть, подружилась с мужчиной, который навсегда остался ребенком.



Юная Ын Чжи сбегает из дома и оказывается в незнакомой деревне. Чужачку по ошибке обвиняют в воровстве, но на помощь приходит Сок Гу, взрослый мужчина с особенностями развития, работающий на рисовой мельнице. И может быть, эта случайная и неожиданная дружба сможет помочь им обоим.



Игра в камешки смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.