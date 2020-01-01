Игра в камешки
Wink
Фильмы
Игра в камешки
7.92020, Dolmengi
Драма, Детектив102 мин16+

Игра в камешки (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Трогательная корейская драма о том, как девочка, которой пришлось рано повзрослеть, подружилась с мужчиной, который навсегда остался ребенком.

Юная Ын Чжи сбегает из дома и оказывается в незнакомой деревне. Чужачку по ошибке обвиняют в воровстве, но на помощь приходит Сок Гу, взрослый мужчина с особенностями развития, работающий на рисовой мельнице. И может быть, эта случайная и неожиданная дружба сможет помочь им обоим.

Игра в камешки смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.5 IMDb