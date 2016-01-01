Брат
Wink
Фильмы
Брат
9.32016, Hyeong
Драмы, Комедии105 мин16+

Брат (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ту-ён — популярный молодой спортсмен. Мастер дзюдо, гордость нации. Во время очередных соревнований с ним случается несчастье — неудачное падение, и парень слепнет. Его старший брат Ту-щик использует инвалидность брата как предлог, чтобы досрочно выйти из тюрьмы. В итоге бывший зек Ту-щик появится однажды на пороге братишки-спортсмена, чтобы сообщить ему радостную новость — теперь они будут жить вместе.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Спорт, Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Брат»

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