Брат (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ту-ён — популярный молодой спортсмен. Мастер дзюдо, гордость нации. Во время очередных соревнований с ним случается несчастье — неудачное падение, и парень слепнет. Его старший брат Ту-щик использует инвалидност�ь брата как предлог, чтобы досрочно выйти из тюрьмы. В итоге бывший зек Ту-щик появится однажды на пороге братишки-спортсмена, чтобы сообщить ему радостную новость — теперь они будут жить вместе.



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