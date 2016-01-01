Брат (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Ту-ён — популярный молодой спортсмен. Мастер дзюдо, гордость нации. Во время очередных соревнований с ним случается несчастье — неудачное падение, и парень слепнет. Его старший брат Ту-щик использует инвалидност�ь брата как предлог, чтобы досрочно выйти из тюрьмы. В итоге бывший зек Ту-щик появится однажды на пороге братишки-спортсмена, чтобы сообщить ему радостную новость — теперь они будут жить вместе.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Спорт, Драмы
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- КСРежиссёр
Квон
Су-гён
- ЧДАктёр
Чо
Джон-сок
- ТГАктёр
То
Гён-су
- ПЩАктриса
Пак
Щин-хе
- КГАктёр
Ким
Ган-хён
- ЧДАктёр
Чи
Дэ-хан
- ЧДАктёр
Чон
Джи-хун
- ЧДАктёр
Чон
Джэ-джин
- ЧДАктёр
Чон
Ду-гём
- ЛЧАктёр
Лим
Чхоль-хён
- КДАктёр
Кан
Ду
- ЮЁСценарист
Ю
Ён-а
- ПЧПродюсер
Пак
Чи-сон
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- АТАктёр дубляжа
Александр
Трошин
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- ЩММонтажёр
Щин
Мин-гён
- КТКомпозитор
Ким
Тхэ-сон
- ПИКомпозитор
Пак
Ин-ён