Убийство (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Фильм «Убийство» 2015 года — исторический боевик о патриотизме, долге и предательстве, разворачивающийся на фоне японской оккупации Кореи в 1930-е годы.



Бойцу подпольного движения за независимость, девушке-снайперу Ан Ог-юн, поручают опасную миссию — ликвидировать высокопоставленного японского офицера и корейского коллаборациониста. Ее помощниками в этой сложнейшей операции становятся солдат и эксперт-подрывник. Но за спинами команды киллеров действует двойной агент, готовый продать всех ради собственной выгоды.



Работа южнокорейского режиссера Чхве Дон-хуна впечатляет масштабом постановки: костюмы, декорации передают дух эпохи, а сцены погонь и перестрелок напоминают лучшие образцы мирового кинематографа. При этом картина — не просто увлекательный приключенческий боевик, а рассказ о людях, вынужденных выбирать: жить в комфорте или поступить по совести. Смотреть фильм «Убийство» будет интересно любителям исторических драм.

