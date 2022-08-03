Убийство (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
Фильм «Убийство» 2015 года — исторический боевик о патриотизме, долге и предательстве, разворачивающийся на фоне японской оккупации Кореи в 1930-е годы.
Бойцу подпольного движения за независимость, девушке-снайперу Ан Ог-юн, поручают опасную миссию — ликвидировать высокопоставленного японского офицера и корейского коллаборациониста. Ее помощниками в этой сложнейшей операции становятся солдат и эксперт-подрывник. Но за спинами команды киллеров действует двойной агент, готовый продать всех ради собственной выгоды.
Работа южнокорейского режиссера Чхве Дон-хуна впечатляет масштабом постановки: костюмы, декорации передают дух эпохи, а сцены погонь и перестрелок напоминают лучшие образцы мирового кинематографа. При этом картина — не просто увлекательный приключенческий боевик, а рассказ о людях, вынужденных выбирать: жить в комфорте или поступить по совести. Смотреть фильм «Убийство» будет интересно любителям исторических драм.
СтранаЮжная Корея
ЖанрИсторический, Боевик, Триллер
КачествоFull HD
Время134 мин / 02:14
