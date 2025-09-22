Богомол. Сезон 1. Серия 1
9.22025, Samagwi: sarinjaui oechul
Детектив, Триллер18+

Богомол (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Чон И Син (Го Хён Чжон) - серийная убийца по прозвищу Богомол, которая 20 лет назад жестоко убила пятерых мужчин и отбывает наказание.
Ее сын Чха Су Ёль (Чан Дон Юн) сейчас работает офицером полиции. Когда происходит убийство, являющееся подражанием преступлению Богомола, Чон И Син предлагает свою помощь в поимке преступника с условием, что Чха Су Ёль будет отвечать за расследование.

Южная Корея
Криминал, Детектив, Триллер
58 мин / 00:58

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb