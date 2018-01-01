Wink
Сериалы
Богомол
Актёры и съёмочная группа сериала «Богомол»

Актёры и съёмочная группа сериала «Богомол»

Режиссёры

Пён Ён-джу

Пён Ён-джу

Byeon Yeong-joo
Режиссёр

Актёры

Ко Хён-джон

Ко Хён-джон

Ko Hyeon-jeong
АктрисаJeong Yi-shin
Чан Дон-юн

Чан Дон-юн

Jang Dong-yoon
АктёрCha Soo-yeol
Чо Сон-ха

Чо Сон-ха

Jo Seong-ha
АктёрChoi Joong-ho
Ли Эль

Ли Эль

Lee El
АктрисаKim Na-hee
Ким Бо-ра

Ким Бо-ра

Kim Bo-ra
АктрисаLee Jeong-yeon

Сценаристы

Ли Ён-джон

Ли Ён-джон

Lee Yeong-jong
Сценарист
Николас Жан

Николас Жан

Nicolas Jean
Сценарист
Александр Лорен

Александр Лорен

Alexandre Laurent
Сценарист
Лорен Фифир

Лорен Фифир

Laurent Vivier
Сценарист