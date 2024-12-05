Ветер, ветер, ветер (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Ветер, ветер, ветер
Ветер, ветер, ветер
8.12018, Baram baram baram
Комедия, Мелодрама96 мин18+

Семьянин средних лет Бон-су считает, что мужчине просто необходимо заводить интрижки на стороне, чтобы не потерять интереса к собственной жене. Эту мысль он пытается донести до мягкотелого мужа младшей сестры Сок-кына, который находится слегка под каблуком у супруги и даже в собственном ресторане работает не поваром по призванию души, а официантом. Однажды Сок-кын видит новую знакомую своего неугомонного родственника, и это пробуждает в муже-тихоне давно забытые чувства и желания. На острове Чеджу дует такой сильный ветер, что дождь и снег идут горизонтально (почти как в Питере), а в отношениях героев бушует настоящий ураган.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb