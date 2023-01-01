Я слежу за тобой (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Клиентка молодого риелтора, который любит шпионить за людьми, загадочным образом умирает. Теперь его шантажируют злоумышленники, знакомые с его хобби. Закрученный триллер «Я слежу за тобой» — фильм, ставший хит�ом корейского проката.



Ку Чжонтхэ — успешный риелтор, руководящий собственным агентством, но у него есть секрет. Чжонтхэ любит пробираться в дома клиентов, изучать их жизни и забирать себе маленькие сувениры — безделушки, пропажу которых никто не заметит. Он встречает Хан Сора — известную блогершу, продвигающую здоровый образ жизни. Чжонтхэ начинает следить за Сора, постепенно понимая, что она вовсе не такая идеальная, какой хочет показаться в своих постах. Но вот однажды она появляется на пороге его офиса, заявляет, что хочет продать квартиру, и оставляет у него на столе ключ-карту. Чжонтхэ не упускает возможности проникнуть в ее жилище, где обнаруживает тело жестоко убитой Сора. Он скрывается с места преступления, но вскоре начинает получать фотографии, на которых изображена Сора перед смертью и он сам, пробирающийся в ее квартиру.



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