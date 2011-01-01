Белое Рождество (сериал, 2011) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Белое Рождество. Серия 8
Белое Рождество
1-й сезон
8-я серия
8.32011, Hwaiteu keuriseumaseu
Триллер, Детектив16+

Из закрытой частной школы все ученики, кроме семерых, разъезжаются на рождественские каникулы. Каждый из оставшихся получает по анонимному письму с обвинениями, караемыми, по словам написавшего, проклятием. Вместе с ребятами в события оказываются втянуты школьный учитель, тайно оставшийся ученик, которому грозит исключение, и случайно оказавшийся на территории школы психиатр.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb