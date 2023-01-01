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Белое Рождество
1-й сезон

Белое Рождество (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.42011, Hwaiteu keuriseumaseu 8 серий
Триллеры, Криминал16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Из закрытой частной школы все ученики, кроме семерых, разъезжаются на рождественские каникулы. Каждый из оставшихся получает по анонимному письму с обвинениями, караемыми, по словам написавшего, проклятием. Вместе с ребятами в события оказываются втянуты школьный учитель, тайно оставшийся ученик, которому грозит исключение, и случайно оказавшийся на территории школы психиатр.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb