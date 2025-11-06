Метод исключения (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Новый триллер от мастера жанра Пака Чхан Ука. «Метод исключения» — фильм о разрушении идеальной жизни и отчаянных попытках все уладить.
Ман Су — успешный менеджер международной корпорации, который собственным трудом построил уютный мир: семья, дети, любимые питомцы и даже собственная теплица с бонсаи. Но идиллия рушится, когда Ман Су внезапно увольняют. Все, что казалось стабильным и надежным, теперь зыбко и непрочно. Герой пытается отстоять честь своих коллег и собственное место в компании, но сталкивается с безжалостной корпоративной системой. Оказавшись на грани отчаяния, Ман Су решает действовать радикально.
«Метод исключения» (2025) — напряженная, драматичная и местами ироничная история с элементами черного юмора. Смотреть фильм «Метод исключения» онлайн можно на Wink.
- Режиссёр
Пак
Чхан-ук
- Актёр
Ли
Бён-хон
- СЕАктриса
Сон
Е-джин
- ПХАктёр
Пак
Хи-сун
- ЛСАктёр
Ли
Сон-мин
- ЁХАктриса
Ём
Хе-ран
- ЧСАктёр
Чха
Сын-вон
- ЮЁАктёр
Ю
Ён-сок
- ЮГАктриса
Юн
Га-и
- ОДАктёр
О
Даль-су
- ЧМАктёр
Чхве
Мин-сик
- ЛСАктёр
Ли
Сок-хён
- Сценарист
Пак
Чхан-ук
- ЛГСценарист
Ли
Гён-ми
- Сценарист
Дон
Маккеллар
- Продюсер
Пак
Чхан-ук
- МРПродюсер
Мишель
Рэй-Гаврас
- АГПродюсер
Александр
Гаврас
- КСМонтажёр
Ким
Сан-бом
- КДОператор
Ким
Джи-ён
- КУОператор
Ким
У-хён
- ЧЁКомпозитор
Чо
Ён-ук