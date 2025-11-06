Метод исключения (фильм, 2025) смотреть онлайн

Новый триллер от мастера жанра Пака Чхан Ука. «Метод исключения» — фильм о разрушении идеальной жизни и отчаянных попытках все уладить.



Ман Су — успешный менеджер международной корпорации, который собственным трудом построил уютный мир: семья, дети, любимые питомцы и даже собственная теплица с бонсаи. Но идиллия рушится, когда Ман Су внезапно увольняют. Все, что казалось стабильным и надежным, теперь зыбко и непрочно. Герой пытается отстоять честь своих коллег и собственное место в компании, но сталкивается с безжалостной корпоративной системой. Оказавшись на грани отчаяния, Ман Су решает действовать радикально.



«Метод исключения» (2025) — напряженная, драматичная и местами ироничная история с элементами черного юмора.


