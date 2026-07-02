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ЧМ-2026
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Детям
Игры
Спорт
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Wink
Пак Хи-сун
Пак Хи-сун
Park Hee-soon
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Карьера
Актёр
Дата рождения
13 февраля 1970 г.
(56 лет)
Фильмография
Все
Актёр
Актёр
7.4
Метод исключения
2025
, 133 мин
8.7
Кровь полицейского
2022
, 114 мин
Бесплатно
9.1
Король динозавров
2018
, 90 мин