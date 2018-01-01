Король динозавров
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Король динозавров

Король динозавров фильм смотреть онлайн

9.12018, Jeombaki hanbandoui gongryong 2: saeroun nakwon
Мультфильм, Приключения90 мин6+
Тарбозавр пытается спасти сына, попавшего в плен к злобным хищникам
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О фильме

Южнокорейский анимационный фильм о динозавре, который пытается спасти своего сына, попавшего в плен к зловещему культу хищников. Джуниор — сын благородного тарбозавра по имени Пятнистый. Тот учит своего отпрыска охотиться и избегать зубов более грозных хищников, но Джуниор слишком самоуверен. Молодой тарбозавр хочет как можно скорее заслужить одобрение своего отца и забывает об осторожности. Его похищает стая рапторов, и он становится одним из пленников странной тюрьмы, где заключено множество других динозавров, которых регулярно приносят в жертву огромному монстру, живущему в вулкане поблизости. Пятнистый отправляется спасать своего сына, пока Джуниор вместе с товарищами по несчастью разрабатывает план побега.

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Страна
Южная Корея
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.0 IMDb