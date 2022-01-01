Кровь полицейского (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Молодой полицейский внедряется в команду опытного следака, которого подозревают в коррупции. Криминальный триллер «Кровь полицейского» — фильм со звездой «Паразитов», где есть и закрученная дете�ктивная интрига, и экшен.



Чхве Мин-джэ наследовал своему отцу в выборе дела жизни — он стал полицейским. И репутация правильного копа идет впереди него. Зная о его принципиальности, молодому и амбициозному Мин-джэ дают задание: собрать информацию на подозрительного начальника Пак Кан-юна в его же отряде. Следователь имеет связи в криминальном мире, явно живет не по средствам и ставит рекорды по арестам и раскрытию преступлений. У Мин-джэ, однако, есть и своя миссия: он хочет получить засекреченный документ о своем погибшем отце. Но когда один полицейский копает под другого, результаты могут быть самыми неожиданными.



Чем закончится противостояние двух разных на первый взгляд служителей закона? И сможет ли что-то их объединить? Расскажет «Кровь полицейского», фильм 2022 года, смотреть онлайн который можно на Wink!



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