Кровь полицейского
Wink
Фильмы
Кровь полицейского
8.72022, Кровь полицейского
Детективы, Криминал114 мин18+

Кровь полицейского (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Молодой полицейский внедряется в команду опытного следака, которого подозревают в коррупции. Криминальный триллер «Кровь полицейского» — фильм со звездой «Паразитов», где есть и закрученная детективная интрига, и экшен.

Чхве Мин-джэ наследовал своему отцу в выборе дела жизни — он стал полицейским. И репутация правильного копа идет впереди него. Зная о его принципиальности, молодому и амбициозному Мин-джэ дают задание: собрать информацию на подозрительного начальника Пак Кан-юна в его же отряде. Следователь имеет связи в криминальном мире, явно живет не по средствам и ставит рекорды по арестам и раскрытию преступлений. У Мин-джэ, однако, есть и своя миссия: он хочет получить засекреченный документ о своем погибшем отце. Но когда один полицейский копает под другого, результаты могут быть самыми неожиданными.

Чем закончится противостояние двух разных на первый взгляд служителей закона? И сможет ли что-то их объединить? Расскажет «Кровь полицейского», фильм 2022 года, смотреть онлайн который можно на Wink!

Кровь полицейского смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Детективы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кровь полицейского»

Всё