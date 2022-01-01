Кровь полицейского (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Молодой полицейский внедряется в команду опытного следака, которого подозревают в коррупции. Криминальный триллер «Кровь полицейского» — фильм со звездой «Паразитов», где есть и закрученная дете�ктивная интрига, и экшен.
Чхве Мин-джэ наследовал своему отцу в выборе дела жизни — он стал полицейским. И репутация правильного копа идет впереди него. Зная о его принципиальности, молодому и амбициозному Мин-джэ дают задание: собрать информацию на подозрительного начальника Пак Кан-юна в его же отряде. Следователь имеет связи в криминальном мире, явно живет не по средствам и ставит рекорды по арестам и раскрытию преступлений. У Мин-джэ, однако, есть и своя миссия: он хочет получить засекреченный документ о своем погибшем отце. Но когда один полицейский копает под другого, результаты могут быть самыми неожиданными.
Чем закончится противостояние двух разных на первый взгляд служителей закона? И сможет ли что-то их объединить? Расскажет «Кровь полицейского», фильм 2022 года, смотреть онлайн который можно на Wink!
Кровь полицейского смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыКриминал, Детективы
Рейтинг
- ЛГРежиссёр
Ли
Гю-ман
- ЧУАктёр
Чхве
У-щик
- ЧДАктёр
Чо
Джин-ун
- ПХАктёр
Пак
Хи-сун
- КЮАктёр
Квон
Юль
- ПМАктёр
Пак
Мён-хун
- ЛОАктёр
Ли
Оль
- ХГАктёр
Хон
Ги-джун
- ЛХАктёр
Ли
Хён-ук
- ПХАктёр
Пэк
Хён-джин
- ПЧАктёр
Пак
Чон-бом
- ВХАктёр
Вон
Хён-джун
- СИАктёр
Сон
Ин-ён
- ЁДАктёр
Ён
Джэ-ук
- ЧЁАктёр
Чха
Ёп
- ЛДАктёр
Ли
До-гун
- ДССценарист
Дзё
Сасаки
- КУПродюсер
Ким
У-тхэк
- ЧГХудожница
Чхэ
Гён-сон
- ННМонтажёр
Нам
На-ён
- КГОператор
Кан
Гук-хён
- ЧЁКомпозитор
Чан
Ён-гю