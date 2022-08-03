Я видел дьявола (фильм, 2010) смотреть онлайн

Жесткий южнокорейский триллер с Ли Бён-хоном и Чхве Мин-Сиком в главных ролях — о специальном агенте, задумавшим кровавую месть убийце своей невесты.



С виду Чан Кёнчхоль — безобидный водитель автобуса, развозящий школьников. Но внутри него — настоящий кровожадный демон. Однажды он жестоко убивает и расчленяет беременную Чан Чуён. Ее жених Ким Сухён, агент Национального агентства разведки, клянется отомстить за смерть любимой, но следовать букве закона не намерен. Вместо этого Сухён начинает следить за убийцей, планируя раз за разом его истязать, пока полностью не сломает волю злодея. Но Кёнчхоль не собирается сдаваться и дает отпор. Постепенно их противостояние принимает все более изощренные формы, и границы между добром и злом размываются.



Триллер «Я видел дьявола», фильм 2010 года, можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.

