Wink
Ким Джи-ун
Ким Джи-ун

Ким Джи-ун

Kim Jee-woon

Карьера
Режиссёр, Сценарист
Дата рождения
6 июля 1964 г. (61 год)

Фильмография

Режиссёр

Сценарист