Две сестры возвращаются домой после продолжительного пребывания в психиатрической лечебнице. Ситуация в доме носит напряженный характер, так как их мачеха очень нервно себя ведет. Вскоре начинают происходить странные вещи, сёстрам кажется, что в доме есть кто-то еще.

