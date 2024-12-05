История двух сестер
Wink
Фильмы
История двух сестер
6.92003, Janghwa, Hongryeon
Ужасы, Драма110 мин18+

История двух сестер (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Две сестры возвращаются домой после продолжительного пребывания в психиатрической лечебнице. Ситуация в доме носит напряженный характер, так как их мачеха очень нервно себя ведет. Вскоре начинают происходить странные вещи, сёстрам кажется, что в доме есть кто-то еще.

Страна
Южная Корея
Жанр
Ужасы, Драма
Качество
Full HD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb