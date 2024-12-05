История двух сестер (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Две сестры возвращаются домой после продолжительного пребывания в психиатрической лечебнице. Ситуация в доме носит напряженный характер, так как их мачеха очень нервно себя ведет. Вскоре начинают происходить странные вещи, сёстрам кажется, что в доме есть кто-то еще.
СтранаЮжная Корея
ЖанрУжасы, Драма
КачествоFull HD
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- КДРежиссёр
Ким
Джи-ун
- ЛСАктриса
Лим
Су-джон
- МГАктриса
Мун
Гын-ён
- ЁДАктриса
Ём
Джон-а
- КГАктёр
Ким
Гап-су
- УГАктёр
У
Ги-хон
- ЛДАктёр
Ли
Дэ-ён
- ЛСАктриса
Ли
Сын-би
- НСАктёр
Но
Сын-джин
- КДСценарист
Ким
Джи-ун
- ЧДПродюсер
Чхве
Джэ-вон
- ОДПродюсер
О
Джон-ван
- ОГПродюсер
О
Ги-мин
- ЧГХудожник
Чо
Гын-хён
- КИМонтажёр
Ко
Им-пхё
- ЛМОператор
Ли
Мо-гэ
- ЛБКомпозитор
Ли
Бён-у