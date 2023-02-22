Горечь и сладость
Горечь и сладость

Горечь и сладость (фильм, 2005) смотреть онлайн

8.32005, Dalkomhan insaeng
Боевик, Криминал114 мин18+
О фильме

Печальная корейская драма от режиссера «Я видел дьявола» — о гангстере, который ослушался приказа своего босса. Ким Сону верен своему начальнику — криминальному авторитету Кану. Перед тем, как отправиться в деловую поездку, тот поручает ему проследить за своей любовницей Юн Хисо, которую подозревает в измене. Сону проникается к девушке симпатией, поэтому, когда видит ее с другим, решает не рассказывать об этом боссу, вместо этого настояв, чтобы молодые люди больше никогда не виделись друг с другом. Но Кан все равно узнает об обмане.

Страна
Южная Корея
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb