Выжившие. Бетонная утопия (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
После разрушительного землетрясения в Сеуле в единственную уцелевшую многоэтажку больше не принимают жильцов, а внутри устанавливаются строгие правила. Драматический триллер из Кореи «Выжившие. Бетонная утопия» — фильм со звездой «Игры в кальмара» Ли Бён-хоном о том, как быстро люди становятся жестокими.
Сеул, столица Южной Кореи, разрушен — землетрясение пощадило лишь один дом. После того, как мужчина по имени Ким Ёнтхак останавливает начавшийся пожар, жители многоэтажки назначают его главным. Под руководством Ёнтхака в доме устанавливаются три закона: пускать внутрь чужаков запрещено, запасы еды распределяются в соответствии со вкладом каждого в общественное дело, а все решения принимаются в результате демократического голосования.
Долго ли продержатся местные устои, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Выжившие. Бетонная утопия» (2023) в онлайн-кинотеатре Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама, Триллер
КачествоFull HD
Время130 мин / 02:10
Рейтинг
- ОТРежиссёр
Ом
Тхэ-хва
- Актёр
Ли
Бён-хон
- ПСАктёр
Пак
Со-джун
- ППАктриса
Пак
По-ён
- КСАктриса
Ким
Сон-ён
- КДАктёр
Ким
До-юн
- ПЧАктриса
Пак
Чи-ху
- ЛСАктёр
Ли
Со-хван
- КЫАктёр
Квон
Ын-сон
- ЛСАктриса
Ли
Сон-хи
- КЭАктриса
Кан
Э-щим
- ЛХАктёр
Ли
Хё-джэ
- КЧАктёр
Квак
Ча-хён
- ЧЁАктёр
Чхве
Ён-до
- КЩАктёр
Ким
Щи-ун
- КЁАктёр
Ким
Ён-джун
- КДАктёр
Ким
Дон-гон
- НДАктёр
Нам
Джин-бок
- ПДАктёр
Пён
Джин-су
- КМАктёр
Квак
Мин-гю
- КХАктёр
Ким
Хон-гук
- КХАктёр
Ким
Хи-сан
- СМАктёр
Сон
Мин-сок
- ЧЁАктриса
Чон
Ён
- НЧАктёр
На
Чхоль
- ЧЫАктриса
Чон
Ын-гён
- ОТАктёр
Ом
Тхэ-гу
- ЧЁАктёр
Чон
Ён-ги
- ОХАктёр
О
Хи-джун
- КТАктёр
Ким
Тхэ-хан
- ПГАктёр
Пэ
Ги-бом
- ЧИАктриса
Чу
Ин-ён
- ЛДАктриса
Ли
Джи-хэ
- ЛЫАктриса
Ли
Ын-джу
- ПЧАктёр
Пак
Чон-хван
- КСАктёр
Ким
Сан-дон
- КБАктриса
Ким
Бон-хи
- КМАктриса
Кон
Мин-джон
- ПЧАктёр
Пак
Чу-ён
- КНАктёр
Ким
Нам-хо
- ХСАктёр
Хан
Сын-у
- КХАктёр
Ким
Хён-чхан
- ХСАктёр
Хон
Сон-о
- ЧДАктёр
Чон
Джэ-мин
- КЕАктриса
Ким
Е-ын
- ЛСАктёр
Ли
Сок-хён
- КТАктёр
Ким
Тхэ-джун
- ОМАктриса
О
Мин-джон
- ЛДАктриса
Ли
Джа-рён
- КБАктёр
Ким
Бён-сун
- ЧСАктриса
Чан
Сон
- ЛЩСценарист
Ли
Щин-джи
- ОТСценарист
Ом
Тхэ-хва
- КССценарист
Ким
Сун-нюн
- ПСПродюсер
Пён
Сын-мин
- КХКомпозитор
Ким
Хэ-вон