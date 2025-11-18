Выжившие. Бетонная утопия
Wink
Фильмы
Выжившие. Бетонная утопия
7.72023, Konkeuriteu yutopia
Драма, Триллер130 мин18+

Выжившие. Бетонная утопия (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

После разрушительного землетрясения в Сеуле в единственную уцелевшую многоэтажку больше не принимают жильцов, а внутри устанавливаются строгие правила. Драматический триллер из Кореи «Выжившие. Бетонная утопия» — фильм со звездой «Игры в кальмара» Ли Бён-хоном о том, как быстро люди становятся жестокими.

Сеул, столица Южной Кореи, разрушен — землетрясение пощадило лишь один дом. После того, как мужчина по имени Ким Ёнтхак останавливает начавшийся пожар, жители многоэтажки назначают его главным. Под руководством Ёнтхака в доме устанавливаются три закона: пускать внутрь чужаков запрещено, запасы еды распределяются в соответствии со вкладом каждого в общественное дело, а все решения принимаются в результате демократического голосования.

Долго ли продержатся местные устои, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Выжившие. Бетонная утопия» (2023) в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
130 мин / 02:10

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Выжившие. Бетонная утопия»