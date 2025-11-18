После разрушительного землетрясения в Сеуле в единственную уцелевшую многоэтажку больше не принимают жильцов, а внутри устанавливаются строгие правила. Драматический триллер из Кореи «Выжившие. Бетонная утопия» — фильм со звездой «Игры в кальмара» Ли Бён-хоном о том, как быстро люди становятся жестокими.



Сеул, столица Южной Кореи, разрушен — землетрясение пощадило лишь один дом. После того, как мужчина по имени Ким Ёнтхак останавливает начавшийся пожар, жители многоэтажки назначают его главным. Под руководством Ёнтхака в доме устанавливаются три закона: пускать внутрь чужаков запрещено, запасы еды распределяются в соответствии со вкладом каждого в общественное дело, а все решения принимаются в результате демократического голосования.



Долго ли продержатся местные устои, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Выжившие. Бетонная утопия» (2023) в онлайн-кинотеатре Wink.

