Биография

Британский продюсер Йен Брайс начал карьеру в кино с легендарных «Звездных войн». Следующие четыре десятилетия работы в кино были впечатляющими: Брайс поучаствовал в создании таких картин, как «Бэтмен возвращается», «Скорость» и «Война миров Z». Будущий номинант на «Оскар» родился в 1956 году в английском городке Тотнес, расположенном в Девоншире. В 1983 году Брайсу удалось получить первую работу в киноиндустрии. Он стал ассистентом продюсера картины «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая». Годом позже он исполнил обязанности ассистента режиссера на съемках «Индианы Джонса и храма судьбы». К началу девяностых англичанину удалось построить солидную репутацию в Голливуде, и от ассистентских должностей он перешел к работе над собственными проектами. Впервые Брайс выступил в роли исполнительного продюсера при создании ленты «Скорость» с Сандрой Буллок и Киану Ривзом. Картина стала коммерчески успешной. В следующие годы список фильмов Йена Брайса пополнился такими лентами, как «Спасти рядового Райана», «Почти знаменит», «Трансформеры», «Кровью и потом: Анаболики». Его работа над кинокартиной «Спасти рядового Райана» была отмечена номинацией на «Оскар». Йен Брайс женат и воспитывает двоих детей.