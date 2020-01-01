Поколение вояджер (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Молодые люди, выросшие на космическом корабле, открывают в себе эмоции, которые до этого искусственно подавлял специальный препарат. Тай Шеридан, Лили-Роуз Депп и Колин Фаррелл в фантастическом триллере режис�сера «Областей тьмы» Нила Бёргера.
В недалеком будущем из-за изменения климата Земля становится все более враждебной для людей. Тогда человечество начинает искать другие планеты, пригодные для жизни. Чтобы добраться до одной из них, потребуется целых 86 лет. В опасный полет отправляется группа астронавтов, которые родились в лаборатории, а значит не будут скучать по солнечному свету. Завершить миссию должны их внуки. Сопровождает необычную команду Ричард — вдовец, согласившийся принести свою жизнь в жертву великой миссии. Несколько лет спустя Кристофер, один из членов экипажа, обнаруживает, что в напитках содержится секретный ингредиент, который лишает молодое поколение «ненужных» эмоций и притупляет ощущения. Но что, если астронавты откажутся от такого контроля?
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Информация
СтранаСША, Чехия, Румыния, Великобритания
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Драмы, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Нил
Бёргер
- Актёр
Тай
Шеридан
- ФУАктёр
Финн
Уайтхед
- ЛДАктриса
Лили-Роуз
Депп
- Актёр
Колин
Фаррелл
- ШААктриса
Шанте
Адамс
- КСАктриса
Куинтесса
Суинделл
- АМАктёр
Арчи
Мадекве
- АХАктёр
Айзек
Хемпстед-Райт
- ВКАктёр
Вивеик
Калра
- МХАктриса
Мэдисон
Ху
- Сценарист
Нил
Бёргер
- Продюсер
Бэзил
Иваник
- Продюсер
Нил
Бёргер
- СФПродюсер
Стюарт
Форд
- �ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- КХХудожник
Кевин
Хулихан
- БНХудожница
Бояна
Никитович
- ЭЧОператор
Энрике
Чедьяк