Поколение вояджер (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Молодые люди, выросшие на космическом корабле, открывают в себе эмоции, которые до этого искусственно подавлял специальный препарат. Тай Шеридан, Лили-Роуз Депп и Колин Фаррелл в фантастическом триллере режис�сера «Областей тьмы» Нила Бёргера.



В недалеком будущем из-за изменения климата Земля становится все более враждебной для людей. Тогда человечество начинает искать другие планеты, пригодные для жизни. Чтобы добраться до одной из них, потребуется целых 86 лет. В опасный полет отправляется группа астронавтов, которые родились в лаборатории, а значит не будут скучать по солнечному свету. Завершить миссию должны их внуки. Сопровождает необычную команду Ричард — вдовец, согласившийся принести свою жизнь в жертву великой миссии. Несколько лет спустя Кристофер, один из членов экипажа, обнаруживает, что в напитках содержится секретный ингредиент, который лишает молодое поколение «ненужных» эмоций и притупляет ощущения. Но что, если астронавты откажутся от такого контроля?



Захватывающая история в духе «Повелителя мух» ждет вас в триллере «Поколение Вояджер» — фильм 2021 года смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.





Поколение вояджер смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.