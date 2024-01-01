Вес победы (фильм, 2024) смотреть онлайн

Чтобы вернуться в профессиональный спорт, бывший боксер превращает свою жизнь в кошмар, пытаясь за неделю сбросить почти 14 килограмм под присмотром жестокого тренера. Спортивный триллер «Вес победы» — фильм с Орландо Блумом и Джоном Туртурро от режиссера «Антропоида» Шона Эллиса.



Мужчина, еще десять лет назад наслаждавшийся успехом в профессиональном боксе, после унизительного поражения и тяжелой травмы оставил спорт в прошлом. Теперь он вместе с женой Кейтлин держит небольшой тренажерный зал, то и дело в мыслях возвращаясь в прошлое. Но вот однажды на пороге появляется промоутер с неожиданными новостями: прямо перед важным боем погиб один из боксеров, и теперь ему нужна замена. Отчаявшийся владелец зала соглашается взять на себя эту роль, но, чтобы попасть в нужную весовую категорию, ему нужно похудеть на 14 килограмм всего лишь за неделю. В этом ему должен помочь тренер по имени Боз, который готов на все, чтобы добиться цели.



Получится ли у боксера выдержать такую суровую подготовку, расскажет триллер «Вес победы».



