Wink
Фильмы
Вес победы
Актёры и съёмочная группа фильма «Вес победы»

Актёры и съёмочная группа фильма «Вес победы»

Режиссёры

Шон Эллис

Шон Эллис

Sean Ellis
Режиссёр

Актёры

Орландо Блум

Орландо Блум

Orlando Bloom
АктёрBoxer
Катрина Балф

Катрина Балф

Caitríona Balfe
АктрисаCaitlin Harney
Джон Туртурро

Джон Туртурро

John Turturro
АктёрBoz
Клэр Данн

Клэр Данн

Clare Dunne
АктрисаMother
Гари Бидл

Гари Бидл

Gary Beadle
АктёрDonny
Эд Кейр

Эд Кейр

Ed Kear
АктёрManny
Оливер Тревена

Оливер Тревена

Oliver Trevena
АктёрJay
Андонис Энтони

Андонис Энтони

Andonis Anthony
АктёрPaolo
Мохаммед Мансарай

Мохаммед Мансарай

Mohammed Mansaray
АктёрLupe
Даниэль Льюис

Даниэль Льюис

Danielle Lewis
АктрисаDirector of Marketing
Крис Джинези

Крис Джинези

Chris Ginesi
Актёр

Операторы

Шон Эллис

Шон Эллис

Sean Ellis
Оператор

Композиторы

Стюарт Майкл Томас

Стюарт Майкл Томас

Stuart Michael Thomas
Композитор
Лорн Бэлф

Лорн Бэлф

Lorne Balfe
Композитор