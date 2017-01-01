Вымогательство (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
8.42017, Extortion
Боевики, Приключения104 мин18+
Сюжет
Долгожданный отдых на Карибах не предвещает семье Райли ничего плохого, пока малыш Энди не загорается идеей покататься на катере. После катерной прогулки герои оказываются на безлюдном острове и обнаруживают, что судно не заводится. Сумеют ли мать, отец и сын выбраться из островного плена?
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Информация
СтранаПуэрто Рико, Филиппины, США
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Приключения, Криминал, Драмы, Триллеры
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Актёр
Эйон
Бэйли
- Актриса
Бетани
Джои Ленц
- МААктёр
Маурицио
Алеманьи
- Актёр
Бархад
Абди
- Актёр
Дэнни
Гловер
- ДУАктёр
Джек
Уоллес
- ХКАктёр
Хорхе
Кабрера
- ЭБАктриса
Элид
Барриос
- ГКАктриса
Генезис
Кастро Диас
- ТТПродюсер
Татьяна
Третьякова
- АЩАктёр дубляжа
Алексей
Щипанов
- ОТАктриса дубляжа
Ольга
Толшина
- ТГАктёр дубляжа
Тимофей
Гребнев
- ИКАктёр дубляжа
Игорь
Кожевин
- ИКАктёр дубляжа
Игорь
Кравченко
- ХВХудожник
Херардо
Вера
- БЕМонтажёр
Брэд
Е. Уилхайт