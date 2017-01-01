Вымогательство
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Вымогательство

Вымогательство (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.42017, Extortion
Боевики, Приключения104 мин18+

Сюжет

Долгожданный отдых на Карибах не предвещает семье Райли ничего плохого, пока малыш Энди не загорается идеей покататься на катере. После катерной прогулки герои оказываются на безлюдном острове и обнаруживают, что судно не заводится. Сумеют ли мать, отец и сын выбраться из островного плена?

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вымогательство»

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