Вымогательство (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Долгожданный отдых на Карибах не предвещает семье Райли ничего плохого, пока малыш Энди не загорается идеей покататься на катере. После катерной прогулки герои оказываются на безлюдном острове и обнаруживают, что судно не заводится. Сумеют ли мать, отец и сын выбраться из островного плена?



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