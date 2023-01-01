Биография

Эйон Бэйли — американский актер кино. Родился в Калифорнии 8 июня 1976 года. Артист родился в семье владельца локальной авиакомпании, часто летал с отцом и познавал азы его профессии, однако свое призвание нашел значительно позже. В подростковом возрасте Бэйли стал играть в любительской театральной студии, а за высшим образованием отправился в Американскую академию драматического искусства. Первые роли Эйон Бэйли получил в многосерийных картинах «Скорая помощь» и «Баффи — истребительница вампиров», и уже в 1999 году актер принял участие в небезызвестном фильме «Бойцовский клуб». Самыми популярными проектами в фильмографии Бэйли стали ленты «Однажды в сказке», «Охотники за разумом», «Эмили в Париже» и «Братья по оружию». В 2022 году его портфолио пополнилось ролью Джима Мэттьюса в сериале «Извне».