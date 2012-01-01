Боксер (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

После 10-летнего тюремного заключения освобожден под честное слово борец-бывший чемпион Национальной Атлетической Ассоциации. Теперь, чтобы спасти жизнь другу, он должен сделать невозможное для себя — проиграть в серии борцовских поединков в клетке.



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