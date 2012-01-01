Боксер
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Боксер

Боксер (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

8.72012, The Philly Kid
Боевики, Драмы90 мин18+

Сюжет

После 10-летнего тюремного заключения освобожден под честное слово борец-бывший чемпион Национальной Атлетической Ассоциации. Теперь, чтобы спасти жизнь другу, он должен сделать невозможное для себя — проиграть в серии борцовских поединков в клетке.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Боксер»

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