Заклятые враги (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
7.62013, Enemies Closer
Боевики, Триллеры81 мин18+
Сюжет
Двум заклятым врагам, столкнувшимся в лесу на американо-канадской границе, приходится объединиться в борьбе против наркокурьеров, желающих любой ценой вернуть свой потерянный груз.
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Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.1 IMDb
- Режиссёр
Питер
Хайамс
- ТЭАктёр
Том
Эверетт Скотт
- Актёр
Жан-Клод
Ван Дамм
- ОДАктёр
Орландо
Джонс
- ЛКАктриса
Линзи
Коккер
- КРАктёр
Кристофер
Робби
- ЗБАктёр
Захари
Бахаров
- ДААктёр
Димо
Алексиев
- КВАктёр
Кристофер
Ван Варенберг
- ВМАктёр
Владимир
Михайлов
- ТЦАктёр
Теодор
Цолов
- Продюсер
Моше
Дайамант
- ОДПродюсер
Орландо
Джонс
- Продюсер
Кортни
Соломон
- ДХМонтажёр
Джон
Хайамс
- Оператор
Питер
Хайамс
- ТМКомпозитор
Тони
Моралес