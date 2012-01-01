Глаза дракона (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
7.52012, Dragon Eyes
Боевики, Триллеры87 мин18+
Сюжет
Новый Орлеан, наши дни. Как и любой другой процветающий мегаполис мира, - это город контрастов, где есть и блеск, и грязь, встречаются роскошные дворцы и нищенские трущобы, где есть место великим возможностям и невероятным шансам самореализации, а вместе с тем - рискованным случайностям и пробл�ематичным ситуациям.
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Информация
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ДХРежиссёр
Джон
Хайамс
- КЛАктёр
Кунг
Ле
- КМАктриса
Кристал
Мантекон
- Актёр
Питер
Уэллер
- Актёр
Жан-Клод
Ван Дамм
- ДХАктёр
Джонни
Холмс
- СМАктёр
Сэм
Медина
- ГМАктёр
Гилберт
Мелендес
- АХАктёр
Адриан
Хэммонд
- ДКАктёр
Дэнни
Космо Хиггинботтом
- ДМАктёр
Дэнни
Мора
- ААПродюсер
Алан
Амиел
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- Продюсер
Кортни
Соломон
- Продюсер
Моше
Дайамант
- ЭБМонтажёр
Эндрю
Бентлер
- ДГМонтажёр
Джон
Гринхалг