Глаза дракона (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Новый Орлеан, наши дни. Как и любой другой процветающий мегаполис мира, - это город контрастов, где есть и блеск, и грязь, встречаются роскошные дворцы и нищенские трущобы, где есть место великим возможностям и невероятным шансам самореализации, а вместе с тем - рискованным случайностям и пробл�ематичным ситуациям.



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