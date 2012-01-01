Глаза дракона
Wink
Фильмы
Глаза дракона

Глаза дракона (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

7.52012, Dragon Eyes
Боевики, Триллеры87 мин18+

Сюжет

Новый Орлеан, наши дни. Как и любой другой процветающий мегаполис мира, - это город контрастов, где есть и блеск, и грязь, встречаются роскошные дворцы и нищенские трущобы, где есть место великим возможностям и невероятным шансам самореализации, а вместе с тем - рискованным случайностям и проблематичным ситуациям.

Глаза дракона смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.4 IMDb