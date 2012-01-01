Гринго
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Гринго

Гринго (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

7.92012, El Gringo
Боевики, Драмы94 мин18+

Сюжет

Сюжет фильма вращается вокруг американца, который пересекает мексиканскую границу с пулевым ранением руки и 2,3 млн. наличных с целью отправиться в Акапулько и отдохнуть на пляже. Но вскоре он понимает, что это легче сказать, чем сделать.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гринго»

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