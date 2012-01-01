Гринго (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сюжет фильма вращается вокруг американца, который пересекает мексиканскую границу с пулевым ранением руки и 2,3 млн. наличных с целью отправиться в Акапулько и отдохнуть на пляже. Но вскоре он понимает, что это легче сказать, чем сделать.



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