Гринго (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
7.92012, El Gringo
Боевики, Драмы94 мин18+
Сюжет
Сюжет фильма вращается вокруг американца, который пересекает мексиканскую границу с пулевым ранением руки и 2,3 млн. наличных с целью отправиться в Акапулько и отдохнуть на пляже. Но вскоре он понимает, что это легче сказать, чем сделать.
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Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ЭРРежиссёр
Эдуардо
Родригез
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- Актёр
Кристиан
Слэйтер
- ПБАктёр
Петар
Бачваров
- ЗБАктёр
Захари
Бахаров
- МБАктриса
Мимоза
Базова
- МЕАктёр
Михаил
Еленов
- ВГАктёр
Валентин
Ганев
- ЭГАктёр
Эрандо
Гонсалес
- ИИАктёр
Израэль
Ислас
- ДКАктёр
Джордж
Карлуковский
- ДВСценарист
Джонатан
В. Стоукс
- Продюсер
Моше
Дайамант
- Продюсер
Кортни
Соломон
- Продюсер
Скотт
Эдкинс
- ДРХудожник
Джон
Рикокс
- ДАМонтажёр
Дон
Адамс
- ЭРМонтажёр
Эдуардо
Родригез