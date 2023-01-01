Биография

Брайан Де Пальма — американский режиссер, сценарист и продюсер. Лауреат премий «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля и «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля. Родился в Ньюарке 11 сентября 1940 года. В школьные годы будущий кинодеятель увлекался наукой и даже не смотрел в сторону кино. Поступив на факультет физики в Колумбийский университет, Де Пальма быстро потерял интерес к учебе и пристрастился к искусству. Свои первые короткометражные фильмы режиссер снял, еще будучи студентом. По признаниям Брайана, страсть к кинематографу ему привили работы таких постановщиков, как Альферд Хичкок и Орсон Уэллс. Первой значимой работой Брайана Де Пальмы в качестве режиссера стала картина 1968 года «Приветствия» с Робертом Де Ниро в главной роли. Далее последовали фильмы «Свадебная вечеринка», «Призрак рая», а также «Кэрри», «Бритва» и «Лицо со шрамом», впоследствии обретших культовый статус. Другие известные ленты, снятые Де Пальмой: «Неприкасаемые», «Путь Карлито», «Миссия невыполнима», «Военные потери».