Фильм Убежище (2008)

Кара Хардинг — практикующий психиатр, разоблачающий синдром раздвоения личности. Однажды героиню приглашают поработать с особым пациентом, Дэвидом. Парень ощущает себя другим человеком и утверждает, что его зовут Адам. Спустя некоторое время женщина понимает, что с его болезнью бороться рациональным путем абсолютно бесполезно, ведь в теле этого человека живет демон, который крадет души погибших людей.

