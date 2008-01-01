Убежище
Убежище

Фильм Убежище (2008)

8.52008, 6 Souls
Ужасы, Триллер107 мин18+

О фильме

Кара Хардинг — практикующий психиатр, разоблачающий синдром раздвоения личности. Однажды героиню приглашают поработать с особым пациентом, Дэвидом. Парень ощущает себя другим человеком и утверждает, что его зовут Адам. Спустя некоторое время женщина понимает, что с его болезнью бороться рациональным путем абсолютно бесполезно, ведь в теле этого человека живет демон, который крадет души погибших людей.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убежище»