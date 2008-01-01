Фильм Убежище (2008)

О фильме
Кара Хардинг — практикующий психиатр, разоблачающий синдром раздвоения личности. Однажды героиню приглашают поработать с особым пациентом, Дэвидом. Парень ощущает себя другим человеком и утверждает, что его зовут Адам. Спустя некоторое время женщина понимает, что с его болезнью бороться рациональным путем абсолютно бесполезно, ведь в теле этого человека живет демон, который крадет души погибших людей.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ММРежиссёр
Монс
Морлинд
- БСРежиссёр
Бьёрн
Стейн
- Актриса
Джулианна
Мур
- Актёр
Джонатан
Риз Майерс
- Актёр
Джеффри
ДеМанн
- Актриса
Фрэнсис
Конрой
- НКАктёр
Нэйт
Корддри
- БПАктриса
Бруклин
Пру
- БЭАктёр
Брайан
Энтони Уилсон
- СРАктёр
Стивен
Ришард
- ЧТАктёр
Чарльз
Текман
- НЭПродюсер
Нил
Эдельштейн
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ЮРАктриса дубляжа
Юлия
Ромашина
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ЛМХудожник
Лука
Моска
- СММонтажёр
Стив
Миркович
- ЛСОператор
Линус
Сандгрен
- ДФКомпозитор
Джон
Фриззелл