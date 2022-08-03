Фукусима
Wink
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Фукусима
8.32020, Fukushima 50
Драма, Исторический115 мин18+

Фукусима (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

История о ликвидаторах аварии на АЭС Фукусима-1 после землетрясения у восточного побережья острова Хонсю в Японии 11 марта 2011 года, также известного как Великое восточно-японское землетрясение. Как руководству станции, так и обычным сотрудникам предстоит принять ряд важных решений и бороться с мирным атомом ценой собственных жизней.

Страна
Япония
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фукусима»