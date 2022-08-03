Фукусима (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

История о ликвидаторах аварии на АЭС Фукусима-1 после землетрясения у восточного побережья острова Хонсю в Японии 11 марта 2011 года, также известного как Великое восточно-японское землетрясение. Как руководству станции, так и обычным сотрудникам предстоит принять ряд важных решений и бороться с мирным атомом ценой собственных жизней.

