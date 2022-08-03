Фукусима (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
История о ликвидаторах аварии на АЭС Фукусима-1 после землетрясения у восточного побережья острова Хонсю в Японии 11 марта 2011 года, также известного как Великое восточно-японское землетрясение. Как руководству станции, так и обычным сотрудникам предстоит принять ряд важных решений и бороться с мирным атомом ценой собственных жизней.
СтранаЯпония
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Время115 мин / 01:55
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- СВРежиссёр
Сэцуро
Вакамацу
- КСАктёр
Коити
Сато
- Актёр
Кэн
Ватанабэ
- ХЁАктёр
Хидэтака
Ёсиока
- ЭСАктёр
Эисукэ
Сасаи
- НОАктёр
Наото
Огата
- СХАктёр
Сёхэи
Хино
- МХАктёр
Мицуру
Хирата
- НЯАктриса
Наруми
Ясуда
- МХАктёр
Масато
Хагивара
- Актриса
Рихо
Ёсиока
- ЁМСценарист
Ёити
Маэкава
- РКСценарист
Рюсё
Кадота
- ЦКПродюсер
Цугухико
Кадокава
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ЮСХудожник
Юкихару
Сисимо
- ЭКМонтажёр
Эрик
Квон
- СЭОператор
Сёдзи
Эхара
- ТИКомпозитор
Таро
Ивасиро