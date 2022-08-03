Эйфель
Wink
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Эйфель
8.62021, Eiffel
Драма, Биография103 мин18+

Эйфель (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Париж, 1886 год. Знаменитый архитектор Гюстав Эйфель ищет средства на постройку метрополитена по своему проекту и обращается к влиятельному знакомому Антуану Рестаке. Однако вскоре Гюстав узнает, что Антуан недавно женился на девушке, в которую Эйфель когда-то был влюблен. В надежде отвоевать еe архитектор загорается новой идеей — построить самую высокую башню в мире.

Страна
Бельгия, Германия, Франция
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эйфель»