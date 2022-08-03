Эйфель (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Париж, 1886 год. Знаменитый архитектор Гюстав Эйфель ищет средства на постройку метрополитена по своему проекту и обращается к влиятельному знакомому Антуану Рестаке. Однако вскоре Гюстав узнает, что Антуан недавно женился на девушке, в которую Эйфель когда-то был влюблен. В надежде отвоевать еe архитектор загорается новой идеей — построить самую высокую башню в мире.

