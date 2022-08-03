Эйфель (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Париж, 1886 год. Знаменитый архитектор Гюстав Эйфель ищет средства на постройку метрополитена по своему проекту и обращается к влиятельному знакомому Антуану Рестаке. Однако вскоре Гюстав узнает, что Антуан недавно женился на девушке, в которую Эйфель когда-то был влюблен. В надежде отвоевать еe архитектор загорается новой идеей — построить самую высокую башню в мире.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- МБРежиссёр
Мартен
Бурбулон
- Актёр
Ромен
Дюрис
- ЭМАктриса
Эмма
Маки
- Актёр
Пьер
Деладоншам
- АБАктриса
Арман
Буланжер
- БРАктёр
Бруно
Раффаэлли
- АСАктёр
Александр
Стайгер
- АМАктёр
Андраник
Мане
- ФЭАктёр
Филипп
Эриссон
- СБАктёр
Стефан
Буше
- ЖЛАктёр
Жереми
Лопез
- ТдСценарист
Татьяна
де Росней
- КБСценарист
Каролин
Бонгран
- ТБСценарист
Тома
Бидеген
- ЖСПродюсер
Жером
Сейду
- ВвПродюсер
Ванесса
ван Шауле
- МдПродюсер
Мари
де Сениваль
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- МБОператор
Матиас
Букар
- АДКомпозитор
Александр
Деспла