Лучшая жизнь (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Отец-одиночка, будучи в иммиграции, готов пойти на все ради своего сына. Фильм «Лучшая жизнь» 2011 года — это драматическая лента от режиссера хита «Сумерки. Сага. Новолуние» Криса Вайца. Демиан Бичир получил номинацию на премию «Оскар» за роль Карлоса.



Карлос Галиндо — мексиканский иммигрант, который живет в Лос-Анджелесе и работает садовником. Будучи отцом-одиночкой, он трудится день и ночь, пытаясь обеспечить лучшее будущее для своего сына Луиса. Решив начать собственный бизнес, Карлос покупает подержанный грузовик, однако буквально через несколько дней у него воруют машину. Отец и сын отправляются на поиски украденного грузовика, что приводит их к различным испытаниям и встречам с людьми, которые также борются за выживание.



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