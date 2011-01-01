Лучшая жизнь
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Лучшая жизнь

Лучшая жизнь (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

8.32011, A Better Life
Драмы93 мин6+

Сюжет

Отец-одиночка, будучи в иммиграции, готов пойти на все ради своего сына. Фильм «Лучшая жизнь» 2011 года — это драматическая лента от режиссера хита «Сумерки. Сага. Новолуние» Криса Вайца. Демиан Бичир получил номинацию на премию «Оскар» за роль Карлоса.

Карлос Галиндо — мексиканский иммигрант, который живет в Лос-Анджелесе и работает садовником. Будучи отцом-одиночкой, он трудится день и ночь, пытаясь обеспечить лучшее будущее для своего сына Луиса. Решив начать собственный бизнес, Карлос покупает подержанный грузовик, однако буквально через несколько дней у него воруют машину. Отец и сын отправляются на поиски украденного грузовика, что приводит их к различным испытаниям и встречам с людьми, которые также борются за выживание.

Не пропустите трогательную драму, которая поднимает тему семейных ценностей и показывает, с какими трудностями и жертвами сталкиваются иммигранты в поисках места под солнцем. Рекомендуем фильм «Лучшая жизнь» смотреть онлайн на видеосервисе Wink без рекламы!

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лучшая жизнь»

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