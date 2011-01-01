Лучшая жизнь (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Отец-одиночка, будучи в иммиграции, готов пойти на все ради своего сына. Фильм «Лучшая жизнь» 2011 года — это драматическая лента от режиссера хита «Сумерки. Сага. Новолуние» Криса Вайца. Демиан Бичир получил номинацию на премию «Оскар» за роль Карлоса.
Карлос Галиндо — мексиканский иммигрант, который живет в Лос-Анджелесе и работает садовником. Будучи отцом-одиночкой, он трудится день и ночь, пытаясь обеспечить лучшее будущее для своего сына Луиса. Решив начать собственный бизнес, Карлос покупает подержанный грузовик, однако буквально через несколько дней у него воруют машину. Отец и сын отправляются на поиски украденного грузовика, что приводит их к различным испытаниям и встречам с людьми, которые также борются за выживание.
Не пропустите трогательную драму, которая поднимает тему семейных ценностей и показывает, с какими трудностями и жертвами сталкиваются иммигранты в поисках места под солнцем. Рекомендуем фильм «Лучшая жизнь» смотреть онлайн на видеосервисе Wink без рекламы!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Крис
Вайц
- Актёр
Демиан
Бичир
- Э’Актёр
Эдди
’Пайолин’ Сотело
- ХКАктёр
Хоакин
Косио
- ХДАктёр
Хосе
Джулиан
- НЛАк�триса
Нэнси
Ленехан
- ГЧАктёр
Гэбриел
Чаварриа
- БСАктёр
Бобби
Сото
- ЧРАктриса
Челси
Рендон
- ТТАктёр
Трампас
Томпсон
- ЭИСценарист
Эрик
Изон
- РЛСценарист
Роджер
Л. Саймон
- Продюсер
Джейми
Герц
- ПЮПродюсер
Пол
Юнгер Уитт
- АБАктёр дубляжа
Александр
Быков
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АЕАктёр дубляжа
Алексей
Елистратов
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- МСХудожница
Мисси
Стюарт
- КТХудожник
Кристофер
Тандон
- БВХудожник
Брайан
Венегас
- ПЛМонтажёр
Питер
Ламберт
- ХАОператор
Хавьер
Агирресаробе
- АДКомпозитор
Александр
Деспла