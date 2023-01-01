Я не шучу
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Я не шучу

Я не шучу (сериал, 2021) смотреть онлайн

8.42021, Я не шучу 1 сезон
Комедии, Драмы18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Лене 49. У нее двое детей, двое бывших мужей, свекровь, три кредита и собака. По таким как Лена рассчитывают стоимость потребительской корзины. Но только в свою корзину она добавит бутылку вина и обязательно расскажет об этом вечером со сцены. Подруги говорят, что ей нужен ботокс и мужик, а Лена хочет, чтобы ее встречали смехом и аплодисментами. Потому что Лена — стендап-комик. И событий в ее жизни хватит не на одно шоу.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Я не шучу»

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