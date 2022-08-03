Я не шучу (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Лене 49. У нее двое детей, двое бывших мужей, свекровь, три кредита и собака. По таким как Лена рассчитывают стоимость потребительской корзины. Но только в свою корзину она добавит бутылку вина и обязательно расскажет об этом вечером со сцены. Подруги говорят, что ей нужен ботокс и мужик, а Лена хочет, чтобы ее встречали смехом и аплодисментами. Потому что Лена — стендап-комик. И событий в ее жизни хватит не на одно шоу.

